Пока родители были заграницей: под Ужгородом ребенок спасся из горящего дома

15 сентября около 5 часов утра в одном из жилых домов по ул. Грабовского в пгт Тересва Тячевского района произошел пожар. Пока родители были за границей, в доме жила их дочь. Возгорание возникло на крыше, она заметила пожар только когда вся кровля прогорела. Подробности рассказывает ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как сообщается, звонок в Службу спасения поступил в 5:20 утра. Поскольку возгорание возникло на крыше, дочь заметила пожар только когда вся кровля прогорела и начали падать деревянные балки.

Спасатели 8-го отделения государственной пожарноспасательной части г. Тячев сразу выехали на место происшествия. Также был подключен состав местной пожарной команды пгт Тересва. Совместными усилиями пожарным к 6:00 удалось локализовать возгорание, и остановить распространение огня. Уже через 10 минут огонь был полностью погашен.

Под Ужгородом ребенок спасся из горящего дома пока родители были заграницей (фото: zk.dsns.gov.ua)

Отмечается, что огонь распространился на площади 81 кв. м.

В результате возгорания была полностью уничтожена кровля дома и повреждены перекрытия. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и причина пожара. Существует вероятность, что к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки в доме.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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