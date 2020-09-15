Поки батьки були закордоном: під Ужгородом дитина врятувалася з палаючого будинку

15 вересня близько 5 годин ранку в одному з житлових будинків по вул. Грабовського в смт Тересва Тячівського району сталася пожежа. Поки батьки були за кордоном, в будинку жила їхня дочка. Загоряння виникло на даху, вона помітила пожежу тільки коли вся покрівля прогоріла. Подробиці розповідає ДСНС України в Закарпатській області.

Як повідомляється, дзвінок у Службу порятунку надійшов о 5:20 ранку. Оскільки загорання виникло на даху, дитина помітила пожежу тільки коли вся покрівля прогоріла і почали падати дерев'яні балки.

Рятувальники 8-го відділення державної пожежно-рятувальної частини м. Тячів одразу виїхали на місце події. Також був підключений складу місцевої пожежної команди смт Тересва. Спільними зусиллями пожежників до 6:00 вдалося локалізувати загоряння, і зупинити поширення вогню. Вже через 10 хвилин вогонь був повністю погашений.

Під Ужгородом дитина врятувалася з палаючого будинку поки батьки були закордоном (фото: zk.dsns.gov.ua)

Наголошується, що вогонь поширився на площі 81 кв. м.

В результаті пожежі було повністю знищено покрівлю будинку та пошкоджено перекриття. Зараз встановлюється сума завданих збитків та причина пожежі. Існує ймовірність, що до пожежі призвело коротке замикання електропроводки в будинку.

Про жертв і постраждалих не повідомляється.

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