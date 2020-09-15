У нас тут какая-то жесть: детали взрыва под Киевом

В Чабанах под Киевом произошел разрыв трубы высокого давления газа
Взрыв под Киевом всколыхнул жителей села Чабаны. Как сообщают в Facebook местные, в ночь на 15 сентября произошел разрыв трубы высокого давления газа. Событие произошло в районе улицы Полевая, сообщила нам Анна Домнич.
По данным очевидицы Марины Степанской, газ вырывается с огромной силой. После взрыва в окрестностях стоит сильный шум и звук со временем только усиливается. Об этом она рассказала в своем Facebook и прикрепила видео.
"Пишут, что был взрыв трубы газа под высоким давлением в Чабанах. Вроде, эвакуируют оттуда людей. Пожарные и газовые службы выехали. Друзья, у нас тут какая-то жесть! Дикий шум, как будто вырывается газ с огромной силой или пожар. Это продолжается уже минут 15 и звук только усиливается, как звук из турбин самолета, или когда ракета космическая взлетает. Очень громко и он опять усиливается", - сообщает очевидица.
Видео очевидицы Марины Степанской
В сообществе "Киев Оперативный" также поделились первым видеокомментарием по поводу происходящего в Чабанах.
ЧП под Киевом
Очевидцы также показали огромные очереди спасательных служб, которые отправились в направлении Чабанов.
ЧП под Киевом
Также взрыв напугал и жителей соседнего села - Хотова.
"Мы уже поехали в отель, но без паники. Прорвало почти под окнами многоэтажки, где живем, в поле. Звук ужасный, полиция засуетилась первой, пожарные, газовая служба ... На улице чувство тревоги и ужасный шум", - сообщили местные жители в Twitter.
Взрыв был слышен и в Хотове
Позже Марина добавила, что по состоянию на 01:15 "все стихло".
"Но как люди, которые совсем рядом, - не представляю!" - отметила она.
По информации местных жителей, специалистам удалось перекрыть газ.
Также отметим, что на некоторое время в Чабанах было отключено электричество.
"Сейчас все ок и тихо", - резюмировала Степанская.
"Фактам ICTV" в ГСЧС официально подтвердили, что в Чабанах произошла утечка газа из трубы. По состоянию на 01:30 газоснабжение восстановлено, а угрозы для жизни и здоровья граждан нет.
Напомним, что в Киеве из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 33 человека.