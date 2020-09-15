Фото: пожарные (РБК-Украина)

В Одессе произошел пожар на территории завода по производству полуфабрикатов "Левада". На место выезжали 13 единиц пожарной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Информация о пожаре по ул. Средняя, ​​36 в Малиновском районе города поступила спасателям в 22:34.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.

Пожарные огонь локализовали в 23:06 и ликвидировали пожар в 23:13 на общей площади 30 м2. В результате пожара огнем уничтожена отделка потолка, повреждены перекрытия, кровля, имущество и оргтехника в кабинете. Предполагаемая причина пожара - занесение источника возгорания извне неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

Фото: место пожара (od.dsns.gov.ua)

РБК-Украина писало, что в Чабанах Киевской области в ночь на 15 сентября прогремел взрыв, произошел разрыв трубы высокого давления газа.

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