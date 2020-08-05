Похоже на апокалипсис: очевидцы рассказали о страшном взрыве в Бейруте

В Ливане сегодня траур из-за взрывов в Бейруте 4 августа, один из которых разрушил полгорода. Более 100 человек погибли, около 4 тысяч местных жителей получили различные ранения. Очевидцы трагедии рассказали, что происходило после взрывов.

Люди в Бейруте говорят о страшных последствиях, и сравнивают трагедию с апокалипсисом и сериалом "Чернобыль". Они хотят, чтобы ответственные за взрыв понесли наказание. Об этом сообщает ТСН.

Бейрут после взрывов (фото: twitter.com/ajplus)

Корреспондент The New York Times Вивиан Йи живет в Бейруте. Когда произошли взрывы, она находилась дома. Женщина рассказала, что отовсюду летели осколки стекла. При этом она быстро спряталась под столом. Потом ничего не видела, потому что кровь стекала по лицу.

Позже ей рассказали, что местные жители, которые росли во время 15-летней гражданской войны в Ливане, сразу же бросились в коридоры, как только услышали первый взрыв, чтобы спрятаться от стекла.

Журналист также отметила, что все ливанцы относились к ней как к своей, хотя они знакомы не были. По ее словам, на улице все были в крови, и с самодельными бинтами.

Бейрут после взрывов (фото: twitter.com/GebeilyM)

Другой очевидец Хади Насралла отметил, что он заметил еще пожар, и не думал о том, что будут взрывы. Когда он зашел в здание, то потерял слух на несколько секунд. Это произошло из-за того, что он находился слишком близко. После этого со всего здания начали падать стекла.

Местный житель Бачаров Гхаттас рассказал, что после ударной волны на улицах города везде были раненые люди. Кроме того, повсюду было стекло и поврежденные машины.

"Это похоже на апокалипсис", - сказал он.

Также он отметил, что в городе больше нет порта, так как взрыв его полностью уничтожил.

Бейрут после взрывов (фото: twitter.com/GebeilyM)

Очевидец Ахмед Ясин рассказал, что во время трагедии возвращался домой на машине. Когда произошел мощный взрыв он увидел огромное облако дыма. Его машина подскочила, и он увидел взлетевших людей.

"Обвалились магазины, квартиры, дома, все. Люди кричали, бежали", - отметил Ахмед, который находился на расстоянии около 4 км от радиуса взрыва, но, к счастью, не пострадал.

Он также подчеркнул, что ответственные за это должны быть наказаны. Он возмущен тем, что взрывчатые вещества хранились в порту без мер безопасности.

Напомним, что во взрыве в Бейруте виноват российский бизнесмен. Он в 2013 году бросил в порту судно вместе с одесскими моряками и с грузом селитры, которая вчера взорвалась.