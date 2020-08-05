Схоже на апокаліпсис: очевидці розповіли про страшний вибух в Бейруті

У Лівані сьогодні траур через вибухи в Бейруті 4 серпня, один з яких зруйнував півміста. Понад 100 людей загинули, близько 4 тисяч місцевих жителів отримали різні поранення. Очевидці трагедії розповіли, що відбувалося після вибухів.

Люди в Бейруті говорять про страшні наслідки, і порівнюють трагедію з апокаліпсисом і серіалом "Чорнобиль". Вони хочуть, щоб відповідальні за вибух понесли покарання. Про це повідомляє ТСН.

Бейрут після вибухів (фото: twitter.com/ajplus)

Кореспондент The New York Times Вівіан Йі живе в Бейруті. Коли сталися вибухи, вона знаходилася вдома. Жінка розповіла, що звідусіль летіли осколки скла. При цьому вона швидко сховалася під столом. Потім нічого не бачила, тому що кров стікала по обличчю.

Пізніше їй розповіли, що місцеві жителі, які зростали під час15-річної громадянської війни в Лівані, відразу ж кинулися в коридори, як тільки почули перший вибух, щоб сховатися від скла.

Журналіст також зазначила, що всі ліванці ставилися до неї як до своєї, хоча вони знайомі не були. За її словами, на вулиці всі були в крові, і з саморобними бинтами.

Бейрут після вибухів (фото: twitter.com/GebeilyM)

Інший очевидець Хаді Насрала зазначив, що він помітив ще пожежу, і не думав про те, що будуть вибухи. Коли він зайшов в будівлю, то втратив слух на кілька секунд. Це сталося через те, що він перебував дуже близько. Після цього зі всієї будівлі почало падати скло.

Місцевий житель Бачаров Гхаттас розповів, що після ударної хвилі на вулицях міста всюди були поранені люди. Крім того, всюди було скло і пошкоджені машини.

"Це схоже на апокаліпсис", - сказав він.

Також він зазначив, що в місті більше немає порту, оскільки вибух його повністю знищив.

Бейрут після вибухів (фото: twitter.com/GebeilyM)

Очевидець Ахмед Ясін розповів, що під час трагедії повертався додому на машині. Коли стався потужний вибух він побачив величезну хмару диму. Його машина підскочила, і він побачив, що злетіли люди.

"Зруйнувались магазини, квартири, будинки, всі. Люди кричали, бігли", - зазначив Ахмед, який знаходився на відстані близько 4 км від радіуса вибуху, але, на щастя, не постраждав.

Він також підкреслив, що відповідальні за це повинні бути покарані. Він обурений тим, що вибухові речовини зберігалися в порту без заходів безпеки.

Нагадаємо, що у вибуху в Бейруті винен російський бізнесмен. Він у 2013 році кинув в порту судно разом з одеськими моряками і з вантажем селітри, яка вчора вибухнула.