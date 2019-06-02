Похожа на отца: нежный снимок Лорак с дочкой растрогал сеть

Ани Лорак впечатлила пользователей
Ани Лорак, которая нередко нарывается на критику пользователей, на этот раз порадовала фанов нежным снимком с дочерью. Соответствующее фото опубликовано в соцсети Insragram.
"Пусть все детки будут здоровы и счастливы", - написала Ани Лорак под фото, на котором она с улыбкой на лице обнимает Софию.
Фаны были тронуты словами исполнительницы, а искренний снимок вызвал умиление даже у недоброжелателей. Подписчики выразили восхищение и усыпали Лорак приятными пожеланиями:
Ранее Ани Лорак разочаровала фанатов своим внешним видом, опубликовав фото в соцсеть. Поклонники отметили, что в молодости певица выглядела значительно лучше и выделялась среди остальных.
Мы писали, что Лорак в свадебном наряде шокировала сеть.
А также о том, что Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.