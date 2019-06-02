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Похожа на отца: нежный снимок Лорак с дочкой растрогал сеть

STYLERПерсоны    02.06.2019 - 09:16
Похожа на отца: нежный снимок Лорак с дочкой растрогал сеть
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак впечатлила пользователей

Ани Лорак, которая нередко нарывается на критику пользователей, на этот раз порадовала фанов нежным снимком с дочерью. Соответствующее фото опубликовано в соцсети Insragram.

"Пусть все детки будут здоровы и счастливы", - написала Ани Лорак под фото, на котором она с улыбкой на лице обнимает Софию.

Похожа на отца: нежный снимок Лорак с дочкой растрогал сетьАни Лорак и София: (instagram.com/anilorak)

Фаны были тронуты словами исполнительницы, а искренний снимок вызвал умиление даже у недоброжелателей. Подписчики выразили восхищение и усыпали Лорак приятными пожеланиями:

  • Здоровья, благополучия и большого счастья вам с Сонечкой!
  • Будьте счастливы и всегда улыбайтесь! Пусть каждый ваш день начинается с улыбки, ноток счастья и любви! 
  • Такие сладкие!
  • Похожа на отца.
  • Это фото такое милое, на глазах аж слезы появились.

Ранее Ани Лорак разочаровала фанатов своим внешним видом, опубликовав фото в соцсеть. Поклонники отметили, что в молодости певица выглядела значительно лучше и выделялась среди остальных.

Мы писали, что Лорак в свадебном наряде шокировала сеть.

А также о том, что Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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