Похожа на отца: нежный снимок Лорак с дочкой растрогал сеть

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак впечатлила пользователей

Ани Лорак, которая нередко нарывается на критику пользователей, на этот раз порадовала фанов нежным снимком с дочерью. Соответствующее фото опубликовано в соцсети Insragram.

"Пусть все детки будут здоровы и счастливы", - написала Ани Лорак под фото, на котором она с улыбкой на лице обнимает Софию.

Ани Лорак и София: (instagram.com/anilorak)

Фаны были тронуты словами исполнительницы, а искренний снимок вызвал умиление даже у недоброжелателей. Подписчики выразили восхищение и усыпали Лорак приятными пожеланиями:

Здоровья, благополучия и большого счастья вам с Сонечкой!

Будьте счастливы и всегда улыбайтесь! Пусть каждый ваш день начинается с улыбки, ноток счастья и любви!

Такие сладкие!

Похожа на отца.

Это фото такое милое, на глазах аж слезы появились.

Ранее Ани Лорак разочаровала фанатов своим внешним видом, опубликовав фото в соцсеть. Поклонники отметили, что в молодости певица выглядела значительно лучше и выделялась среди остальных.

Мы писали, что Лорак в свадебном наряде шокировала сеть.

А также о том, что Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.