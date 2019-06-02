Схожа на батька: ніжний знімок Лорак з дочкою зворушив мережу

Ані Лорак вразила користувачів
Ані Лорак, яка нерідко наривається на критику користувачів, на цей раз порадувала фанів ніжним знімком з дочкою. Відповідне фото опубліковано у соцмережі Insragram.
"Хай всі дітки будуть здорові та щасливі", - написала Ані Лорак під фото, на якому вона з посмішкою на обличчі обіймає Софію.
Ані Лорак і Софія: (instagram.com/anilorak)
Фани були зворушені словами виконавиці, а щирий знімок викликав замилування навіть у недоброзичливців. Підписники висловили захоплення і всипали Лорак приємними побажаннями:
Раніше Ані Лорак розчарувала фанатів своїм зовнішнім виглядом, опублікувавши фото в соцмережі. Шанувальники відзначили, що в молодості співачка виглядала значно краще і виділялася серед інших.
Ми писали, що Лорак у весільному вбранні шокувала мережу.
А також про те, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.