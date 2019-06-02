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Схожа на батька: ніжний знімок Лорак з дочкою зворушив мережу

STYLERПерсони    02.06.2019 - 09:16
Схожа на батька: ніжний знімок Лорак з дочкою зворушив мережу
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак вразила користувачів

Ані Лорак, яка нерідко наривається на критику користувачів, на цей раз порадувала фанів ніжним знімком з дочкою. Відповідне фото опубліковано у соцмережі Insragram.

"Хай всі дітки будуть здорові та щасливі", - написала Ані Лорак під фото, на якому вона з посмішкою на обличчі обіймає Софію.

Схожа на батька: ніжний знімок Лорак з дочкою зворушив мережуАні Лорак і Софія: (instagram.com/anilorak)

Фани були зворушені словами виконавиці, а щирий знімок викликав замилування навіть у недоброзичливців. Підписники висловили захоплення і всипали Лорак приємними побажаннями:

  • Здоров'я, добробуту та великого щастя вам з Сонечкою!
  • Будьте щасливі та завжди посміхайтеся! Нехай кожен ваш день починається з посмішки, ноток щастя і любові!
  • Такі солодкі!
  • Схожа на батька.
  • Це фото таке миле, аж сльози на очах з'явилися.

Раніше Ані Лорак розчарувала фанатів своїм зовнішнім виглядом, опублікувавши фото в соцмережі. Шанувальники відзначили, що в молодості співачка виглядала значно краще і виділялася серед інших.

Ми писали, що Лорак у весільному вбранні шокувала мережу.

А також про те, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

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