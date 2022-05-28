После похолодания и дождей в Украину ворвется жара: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливая во многих областях страны. Синоптики прогнозируют также сильный штормовой ветер и снижение температуры воздуха. Однако на следующей неделе в Украину придет жара.

В субботу дождями охватит большую часть Украины. Сухо будет частично в западных областях и в центре. На юге и востоке синоптики прогнозируют грозы. Ожидается сильный ветер, со штормовыми порывами.

Ночью в Украине температура будет колебаться от +9 до +13 градусов, днем от +19 до +22 градусов на западе, в центре и на севере до +23 градусов, в южной части и на востоке от +25 до +28 градусов.

В Киеве 28 мая ожидается облачность, сильный ветер. Ночью +12 +14 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 28 мая

В воскресенье ветер утихнет, осадки возможны только на Закарпатье, в Черновцах и в Ивано-Франковской области. На востоке дождь возможен только в ночные часы.

Ночная температура воздуха упадет на западе, севере и северо-востоке, до +6 +9 градусов. На остальной территории от +12 до +15 градусов. Днем ожидается от +18 до +20 в западной части. В центре, на севере и юге до +22 градусов. Только на юге и юго-востоке прогреется до +22 +25 градусов.

В Киеве 29 мая небольшая облачность, ночью +8 +10 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 29 мая

В понедельник грозами накроет почти все регионы страны, сухо будет только на востоке и в Херсонской области.

Ночью ожидается от +9 до +13 градусов, днем на западе от +17 до +21 градуса, в центре и на севере от +21 до +23 градусов. А вот в южной части и на востоке температура пойдет вверх, до +27 +30 градусов.

В Киеве 30 мая пройдет гроза, ожидается усиление ветра. Ночью +12 +14 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 30 мая

31 мая в Украине снова пройдут грозы - на западе и востоке, частично - на юге. В центре и на севере будет сухо. Температура воздуха упадет ночью на западе до +7 +9 градусов, в остальных регионах ожидается от +11 до +14 градусов, местами до +16 градусов.

Днем прохладнее будет только на западе, от +21 до +23 градусов. В центре прогреется до +25 градусов. А на востоке и в южной части температура прыгнет до +28 +30 градусов, а местами даже до +32 градусов.

В Киеве 31 мая будет солнечно, без осадков. Ночью +12 +14 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 31 мая

В первый день лета жара накроет практически все регионы Украины. Синоптики прогнозируют от +28 до +30 градусов. На западе и в Киеве ожидается до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 1 июня

А вот какая погода ждет Киев