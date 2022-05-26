Циклон со штормовым ветром принесет похолодание и дожди: где погода начнет портиться

Погода в Украине в ближайшие дни существенно поменяется. Ожидается приход циклона, который принесет с собой штормовой ветер, осадки во многих областях, а на выходных - похолодание.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В пятницу в Украине будет тепло, днем столбики термометров покажут до +20 +25 градусов. На севере и западе местами будет прохладнее, от +18 до +22 градусов. А на юге наоборот - теплее, до +25 +27 градусов.

"Ветер в Украине 27 мая останется порывистым, местами до сильных порывов, до 15-20 метров в секунду. Направление - с запада. Скандинавский циклон Hannah крутит фронтами и закидывает время от времени в Украину нужные для растений дождики", - рассказала синоптик.

Карта погоды

Где будут дожди

По словам Диденко, небольшие дожди утром и днем пройдут на Волыни, в Ровенской области, в Карпатах и местами в Луганской области. Днем в большинстве регионов страны наступит сухая пауза.

"А вечером в пятницу дожди, небольшие и умеренные, ожидаются в западных и северных областях (кроме Черновицкой и Сумской областей). На остальной территории Украины вечером осадки маловероятны", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 27 мая ночью и днем - преимущественно без осадков. Дожди в столице возможны только ближе к вечеру. Ветер западный, порывистый, временами до сильного. Температура воздуха на протяжении дня до +21 +23 градуса.

Карта погоды в Украине на пятницу, 27 мая

А какая погода будет на выходных

В субботу, по прогнозу Диденко, в Украине ожидаются локальные дожди, а в воскресенье осадков не будет.

"Температурный фон станет тусклее, немного снизится температура воздуха, однако не на много, на несколько градусов, в пределах термического комфорта", - отметила синоптик.