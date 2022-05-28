ru ua
Сб, 28 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Після похолодання і дощів в Україну увірветься спека: синоптики назвали дату

Новость на русском →
Субота 28 травня 2022 07:40
Після похолодання і дощів в Україну увірветься спека: синоптики назвали дату Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями буде дощова в багатьох областях країни. Синоптики прогнозують також сильний штормовий вітер і зниження температури повітря. Однак наступного тижня в Україну прийде спека.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

У суботу дощами охопить більшу частину України. Сухо буде частково в західних областях і в центрі. На півдні та сході синоптики прогнозують грози. Очікується сильний вітер, зі штормовими поривами.

Вночі в Україні температура коливатиметься від +9 до +13 градусів, вдень від +19 до +22 градусів на заході, в центрі та на півночі до +23 градусів, у південній частині та на сході від +25 до +28 градусів.

У Києві 28 травня очікується хмарність, сильний вітер. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +20 до +22 градусів.

Після похолодання і дощів в Україну увірветься спека: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на суботу, 28 травня

У неділю вітер вщухне, опади можливі лише на Закарпатті, у Чернівцях та в Івано-Франківській області. На сході дощ можливий тільки в нічні години.

Нічна температура повітря впаде на заході, півночі та північному сході, до +6 +9 градусів. На решті території від + 12 до +15 градусів. Вдень очікується від +18 до +20 у західній частині. У центрі, на півночі та півдні до +22 градусів. Тільки на півдні та південному сході прогріється до +22 +25 градусів.

У Києві 29 травня невелика хмарність, вночі +8 +10 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Після похолодання і дощів в Україну увірветься спека: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на неділю, 29 травня

У понеділок грозами накриє майже всі регіони країни, сухо буде тільки на Сході та в Херсонській області.

Вночі очікується від + 9 до +13 градусів, вдень на заході від +17 до +21 градуси, в центрі та на півночі від +21 до +23 градусів. А ось в південній частині та на сході температура піде вгору, до +27 +30 градусів.

У Києві 30 травня пройде гроза, очікується посилення вітру. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Після похолодання і дощів в Україну увірветься спека: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на понеділок, 30 травня

31 травня в Україні знову пройдуть грози - на заході та сході, частково - на півдні. У центрі та на півночі буде сухо. Температура повітря впаде вночі на заході до +7 +9 градусів, в інших регіонах очікується від +11 до +14 градусів, місцями до +16 градусів.

Вдень прохолодніше буде тільки на заході, від +21 до +23 градусів. У центрі прогріється до + 25 градусів. А на сході та в південній частині температура стрибне до +28 +30 градусів, а місцями навіть до +32 градусів.

У Києві 31 травня буде сонячно, без опадів. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

Після похолодання і дощів в Україну увірветься спека: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на вівторок, 31 Травня

У перший день літа спека накриє практично всі регіони України. Синоптики прогнозують від +28 до +30 градусів. На заході та в Києві очікується до +25 градусів.

Після похолодання і дощів в Україну увірветься спека: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на середу, 1 червня

А ось яка погода чекає Київ

Після похолодання і дощів в Україну увірветься спека: синоптики назвали дату

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що циклон принесе в Україну штормовий вітер, дощі та похолодання.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз на літо - багато сюрпризів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність