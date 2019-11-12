Похолодание отменяется: синоптики удивили прогнозом погоды

Погода в Украине в среду, 13 ноября, снова существенно изменится в большинстве областей Украины. Температура воздуха снова начнет подниматься, но несколько регионов окажутся в зоне штормового ветра, с порывами до 12 м/с.

Погода на востоке страны ожидается сухая, но прохладная, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +3 +5 градусов, местами до +7 градусов. Днем столбики термометров покажут +9 +12 градусов, в Днепре до +14 градусов.

В южных областях ожидается облачная погода без осадков, порывы ветра до 12 м/с. Ночью в регионе от +6 до +9 градусов, днем потеплеет до +14 +17 градусов. В Крыму сухо, но облачно. Ночью +8 +10 градусов, днем прогреется до +16 +18 градусов.

На севере страны будет прохладно, осадки не прогнозируются. Ночная температура опустится до +4 +6 градусов, днем столбики термометров покажут всего +10 +12 градусов.

В западных областях снова потеплеет, но синоптики предупреждают о сильном штормовом ветре, с порывами до 12 м/с. Ночная температура воздуха составит от +7 до +10 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов. Во Львове, Черновцах и Ужгороде до +15 +16 градусов.

В центральной части страны будет пасмурно, но без осадков. Возможны прояснения. Ночью от +5 до +7 градусов, днем столбики термометров покажут +12 +14 градусов.

В Киеве 13 ноября синоптики прогнозируют сухую и облачную погоду. Ночная температура воздуха составит +5 +7 градусов, днем потеплеет до +12 +14 градусов.

Погода в Украине 13 ноября

Как сообщают синоптики, такая погода продержится в Украине в ближайшие несколько дней. Дожди вероятны только в западных областях в четверг, на остальной территории сухо. В конце недели возможно небольшое снижение температуры воздуха на востоке Украины.