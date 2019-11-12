Похолодання скасовується: синоптики здивували прогнозом погоди

Погода в Україні у середу, 13 листопада, знову істотно зміниться в більшості областей України. Температура повітря знову почне підніматися, але кілька регіонів опиняться в зоні штормового вітру з поривами до 12 м/с.

Погода на сході країни очікується суха, але прохолодна, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +3 +5 градусів, місцями до +7 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +9 +12 градусів, у Дніпрі до +14 градусів.

У південних областях очікується хмарна погода без опадів, пориви вітру до 12 м/с. Вночі від +6 до +9 градусів, вдень потеплішає до +14 +17 градусів. У Криму сухо, але хмарно. Вночі +8 +10 градусів, вдень прогріється до +16 +18 градусів.

На півночі країни буде прохолодно, опади не прогнозуються. Нічна температура опуститься до +4 +6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть всього +10 +12 градусів.

У західних областях знову потеплішає, але синоптики попереджають про сильний штормовий вітер, з поривами до 12 м/с. Нічна температура повітря становитиме від +7 до +10 градусів, удень повітря прогріється до +12 +14 градусів. У Львові, Чернівцях та Ужгороді до +15 +16 градусів.

В центральній частині країни буде хмарно, але без опадів. Можливі прояснення. Вночі від +5 до +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +12 +14 градусів.

У Києві 13 листопада синоптики прогнозують суху і хмарну погоду. Нічна температура повітря становитиме +5 +7 градусів, вдень потеплішає до +12 +14 градусів.

Погода в Україні 13 листопада

Як повідомляють синоптики, така погода протримається в Україні в найближчі кілька днів. Дощі можливі лише в західних областях в четвер, на решта території сухо. Наприкінці тижня можливе невелике зниження температури повітря на сході України.