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Такого не было даже летом: крымские пляжи заполонили отдыхающие (фото)

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 16:43
Такого не было даже летом: крымские пляжи заполонили отдыхающие (фото)
В Крыму отдыхающие массово вышли на пляжи в ноябре (фото: коллаж РБК-Украина)

В Крыму отдыхающие наслаждались теплой погодой на местных пляжах

Ноябрь не стал помехой жителям оккупированного Крыма, чтобы принимать солнечные ванны и купаться в море. На юге Украины держится теплая погода, которая все еще позволяет проводить свободное время на пляжах. Об этом свидетельствуют фотографии блогера RoksolanaToday&Крым, которая выставила снимки на своей странице в Twitter.

По ее словам, в воскресенье, 10 ноября, в Ялте было +24 градуса. На фотографиях видно, что на пляжи действительно вышло много людей, поскольку даже летом было время, когда пляжи попросту пустовали.

Такого не было даже летом: крымские пляжи заполонили отдыхающие (фото)Такого не было даже летом: крымские пляжи заполонили отдыхающие (фото)

В Крыму отдыхающие массово вышли на пляжи в ноябре (фото: twitter.com/KrimRt)

Напомним, что по словам синоптиков, потепление до +18 градусов на территории Украины будет продолжаться до 13 ноября. При этом именно 13 числа наступит третье "бабье лето".

Такого не было даже летом: крымские пляжи заполонили отдыхающие (фото)Такого не было даже летом: крымские пляжи заполонили отдыхающие (фото)

В Крыму отдыхающие массово вышли на пляжи в ноябре (фото: twitter.com/KrimRt)

Ранее сообщалось о том, что в Крыму случилось экологическое ЧП. В Феодосии возле набережной вода окрасилась в фиолетовый цвет, и местные жители начали жаловаться на сильную вонь.

По словам блогера Александра Горного, такая же ситуация произошла полгода назад в Коктебеле, когда местный завод целую неделю выливал винный материал прямо в море.

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