Похолодание и грозовые дожди: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в пятницу, 5 июля, продолжит тенденцию июльской прохлады, кроме того в некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

К слову, ранее синоптик дала прогноз погоды на неделю, а также рассказала, какие области в ближайшее время будет заливать дождями.

Так, сегодня в течение дня на большей территории страны ожидается умеренный температурный режим - от +21 до +26 градусов.

Даже на Юге страны будет не слишком жарко - от +25 до +29, однако местами воздух прогреется до +30 градусов.

Погода в Украине 5 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Дожди и грозы в последний рабочий день недели вероятны на Западе, Севере, а также в Одесской и Винницкой областях. На остальной территории будет сухо.

В Киеве 5 июля также пройдут локальные дожди с грозами. Температурные указатели днем +24... +25 градусов.

"В ближайшее время в Украине сильной жары не будет", - пишет Наталка Диденко.

Погода в Украине 5 июля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

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