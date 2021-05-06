Похолодание с грозами и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Отмечается, что снижение температуры и начало дождей уже зафиксировано на крайнем Западе Украины, но в течение суток, 6 мая, фронт будет перемещаться в восточном направлении, и периодические дожди - вместе с ним.

Тем не менее в четверг в ряде регионов пока теплая и сухая погода удержится.

В частности, в восточных областях Украины, на юго-востоке и Днепропетровской области похолодание с осадками 6 мая не предвидится.

В Киеве вероятен дождь, ожидается похолодание.

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в четверг, 6 мая, антициклон Труди (TRUDI), "ответственный" за малооблачную и теплую погоду, будет отступать в восточном направлении. В это же время с запада поступит холодный фронт, который принесет с собой дожди и снижение температуры.

Почти везде в Украине, кроме юго-восточной части, прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди, и кое-где грозы. В Карпатах на высокогорье в ночное время вероятен мокрый снег.

Также синоптики предупреждают об усиление ветра, и местами прогнозируются порывы до 20 метров в секунду.

Столбики термометров в дневное время в среднем будут показывать около +16... +21 градусов, а в западных и северных областях ожидается от +12 до +17 градусов.

Карта погоды в Украине 6 мая (фото: facebook.com/UkrHMC)