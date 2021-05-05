Украину окружит циклонами, а затем придет похолодание: новый прогноз синоптиков

Погода в Украине будет с дождями и грозами во многих областях 6 мая. Вместе с циклонами придет похолодание, которое достигнет пика к выходным. Но начало следующей недели порадует волной весеннего тепла.

Об этом нам рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

"Украина завтра, 6-го мая, окажется в окружении циклонов с причудливыми названиями и атмосферных фронтов. Поэтому во многих областях пройдут периодические дожди и даже прогремят грозы", - сообщила Наталка Диденко.

Вместе с тем антициклон Trudi будет управлять погодой на Востоке, юго-востоке и в Днепропетровской области. Здесь будет в основном сухо и солнечно в четверг - от +17 до +22 градусов.

На Запад, Север и в большинство центральных областей придет вместе с атмосферным фронтом понижение температуры до +12+17 градусов.

В Киеве 6 мая временами ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем будет не выше +14+16 градусов. Остается порывистый западный ветер.

"До конца недели в Украине будут скитаться периодические дожди, в субботу температура воздуха предпримет отчаянную попытку еще раз попугать нас холодом", - добавила синоптик.

Но уже 10-11 мая и на следующей неделе победит теплый воздух. Диденко прогнозирует +20+27 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что будет с погодой в стране 6 мая.

Скрин: Прогноз погоды в Украине 6 мая (meteo.gov.ua)