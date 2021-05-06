RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Похолодання з грозами та сильний вітер: синоптики попередили про негоду в Україні

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні зіпсується найближчими днями, температура повітря почне знижуватися, і повернуться опади у вигляді дощів. Така синоптична ситуація зумовлена приходом атмосферного фронту.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Зазначається, що зниження температури та початок дощів вже зафіксовано на крайньому заході України, але протягом доби, 6 травня, фронт буде переміщатися в східному напрямку, і періодичні дощі - разом з ним.

Проте у четвер у ряді регіонів поки тепла і суха погода втримається.

Зокрема, у східних областях України, на південному сході та Дніпропетровській області похолодання з опадами 6 травня не передбачається.

У Києві вірогідний дощ, очікується похолодання.

Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у четвер, 6 травня, антициклон Труді (TRUDI), "відповідальний" за малохмарну і теплу погоду, відступатиме в східному напрямку. Одночасно із заходу прийде холодний фронт, який принесе з собою дощі та зниження температури.

Майже скрізь в Україні, крім південно-східної частини, прогнозуються невеликі, місцями помірні дощі, і подекуди грози. У Карпатах на високогір'ї в нічний час вірогідний мокрий сніг.

Також синоптики попереджають про посилення вітру, і місцями прогнозуються пориви до 20 метрів на секунду.

Стовпчики термометрів в денний час в середньому будуть показувати близько +16... +21 градусів, а в західних і північних областях очікується від +12 до +17 градусів.

Карта погоди в Україні 6 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леоніда Горбань прогнозує в травні періоди з нічними заморозками.

Також ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання з дощами в Україні. Згідно з її прогнозом, в суботу буде найпрохолодніший день, а потім температура знову почне підвищуватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко