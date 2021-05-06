Похолодання з грозами та сильний вітер: синоптики попередили про негоду в Україні

Погода в Україні зіпсується найближчими днями, температура повітря почне знижуватися, і повернуться опади у вигляді дощів. Така синоптична ситуація зумовлена приходом атмосферного фронту.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.
Зазначається, що зниження температури та початок дощів вже зафіксовано на крайньому заході України, але протягом доби, 6 травня, фронт буде переміщатися в східному напрямку, і періодичні дощі - разом з ним.
Проте у четвер у ряді регіонів поки тепла і суха погода втримається.
Зокрема, у східних областях України, на південному сході та Дніпропетровській області похолодання з опадами 6 травня не передбачається.
У Києві вірогідний дощ, очікується похолодання.
Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у четвер, 6 травня, антициклон Труді (TRUDI), "відповідальний" за малохмарну і теплу погоду, відступатиме в східному напрямку. Одночасно із заходу прийде холодний фронт, який принесе з собою дощі та зниження температури.
Майже скрізь в Україні, крім південно-східної частини, прогнозуються невеликі, місцями помірні дощі, і подекуди грози. У Карпатах на високогір'ї в нічний час вірогідний мокрий сніг.
Також синоптики попереджають про посилення вітру, і місцями прогнозуються пориви до 20 метрів на секунду.
Стовпчики термометрів в денний час в середньому будуть показувати близько +16... +21 градусів, а в західних і північних областях очікується від +12 до +17 градусів.
Карта погоди в Україні 6 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)
Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леоніда Горбань прогнозує в травні періоди з нічними заморозками.
Також ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання з дощами в Україні. Згідно з її прогнозом, в суботу буде найпрохолодніший день, а потім температура знову почне підвищуватися.