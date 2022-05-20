Похищали людей и держали волонтеров в подвалах: в Украине батюшки УПЦ МП прислуживали оккупантам
В Украине массово расследуют преступления служителей московского патриархата. Во время оккупации населенных пунктов они не только помогали врагу, но и рассказывали верующим нарративы русской пропаганды.
Об этом рассказали в сюжете ТСН.
Отмечается, что в Киевской области батюшки даже похищали людей.
Один из таких служителей церкви забирал себе похищенную гуманитарную помощь, а волонтеров держал в закрытых кельях. Другой встречал оккупантов с иконой и быстро подружился с ними.
Чем занимались предатели
Волонтер Светлана Федорова рассказала, что во время того, как они везли гуманитарную помощь, их остановили российские военные. У людей сразу забрали мобильные телефоны, пригрозили расстрелом и повезли в оккупированную тогда Бородянку. Там всех волонтеров привели в церковь.
"Из церкви вышел отец Виктор, с ним был человек в военной форме. Они сказали, что нас будут проверять. На них всех были георгиевские ленты", - рассказала волонтер.
Отец Виктор держал людей в подвале (Скриншот из видео)
По ее словам, люди батюшку не интересовали, он проявлял большой интерес к автомобилям, на которых они приехали. На территории церкви в плену находилось 19 людей.
"Мне показалось, что батюшка обычный мародер", - рассказала волонтер Елена Зилинская.
Она сообщила, что отец Виктор распоряжался гуманитарной помощью по своему смотрению.
Служитель УПЦ МП во время оккупации Бородянки охотно раздавал в интервью, в котором поддерживал Виктора Януковича и осуждал ЛГБТ.
"Надо было народу в 2014 году поддержать Януковича", - говорил отец Виктор.
В 20 километрах от Бородянки в селе Андреевка монах Николай также поддерживал российских оккупантов. Но селяне боятся рассказывать о наставнике, говорят, что уже надоело.
Интересно, что до того как стать священнослужителем Николай был осужден за педофилию.
По словам людей, когда россияне зашли в село - отец Николай вышел их встречать с иконой в руках.
Как мы ранее писали, в Бориславе горсовет запретил деятельность УПЦ Московского патриархата.
Напомним, ранее городской совет Броваров (Киевская область) запретил деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на территории общины. Запрет будет действовать во время военного положения.