В Броварах запретили УПЦ Московского патриархата. И переименуют улицы
Городской совет Броваров (Киевская область) запретил деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на территории общины. Запрет будет действовать на время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.
"Только решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской православной церкви (московского патриархата) на территории общины", - отметил он.
По его словам, это означает, что будет установлена охрана церковных объектов и введен особый режим работы. В частности, запретят собрания, митинги, шествия и все другие массовые мероприятия.
Кроме того, принято решение переименовать порядка 30 улиц, названия которых связаны с Россией:
- ул. Блока Александра - Цвелой Ирины
- пер. Вавилова - Рокфордский
- ул. Гагарина - Героев Украины
- ул. Герцена - Гродзиского уезда
- ул. Глинки - Казимира Малевича
- пер. Глинки – Казимира Малевича
- ул. Декабристов - Харьковская
- ул. Есенина - Залесская
- пер. Есенина - Залесский
- ул. Короленко - Черных Запорожцев
- пер. Короленко - Черных Запорожцев
- ул. Лермонтова - Херсонская
- ул. Ломоносова - Лобановского Валерия
- ул. Маяковского - Короля Даниила
- ул. Мичурина - Ореховая
- ул. Некрасова - Гостомельская
- пер. Онежский - Кобзарский
- ул. Павлова - Николаевская
- ул. Поповича - Каденюка Леонида
- ул. Пушкина - Возрождения
- ул. Разина Степана - Владимира Мономаха
- ул. Рокоссовского - Волновахская
- ул. Седова - Ирпенская
- ул. Серова - Красницкого уезда
- ул. Слуцкая - Мариупольская
- ул. Старченко - Задарская
- ул. Толстого - Бучанская
- ул. Тургенева - Гнезненского уезда
- пер. Филатова - Возрождения
- ул. Чайковского - Ивасюка Владимира
- ул. Чернышевского - Родниковая
- ул. Чехова - Журавлиная
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Напомним, накануне в Конотопе (Сумская область) тоже запретили деятельность УПЦ Московского патриархата.
Законопроект о запрете деятельности этой церкви есть в парламенте, однако спикер Руслан Стефанчук убежден, что такие вопросы нужно решать после завершения войны с Россией.
Вопрос деятельности УПЦ Московского патриархата обострился с начала полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку иерархи ее материнской Русской православной церкви одобрили войну и всячески ее оправдывают.
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