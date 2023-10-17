Погрожували смертю і вбивством рідних: Оля Полякова згадала, як Кадиров і Тіматі залякували українських артистів

Кадиров і Тіматі погрожували українським артистам

Журналіст запитав у Полякової, що вона думає про Потапа, який втік за кордон під час повномасштабного вторгнення.

Полякова і Потап (фото: YouTube-канал MOZGI)

У відповідь зірка заявила, що Потапа могли залякати.

"Потап - великий артист, заслужений. І тут люди трохи йому не пробачили… Того, що він довго був за кордоном. Хоча у Льоші на той час був найінформаційніший блог в інстаграмі. Він це робив, і він це фінансував. Це були круті ролики, промови, він дуже-дуже активно… А потім щось сталося. І в мене є підозра. Що його залякали…" - зазначила вона.

За словами знаменитості, що деяким артистам з України, імена яких Полякова не назвала, телефонували Кадиров і Тіматі.

Кадиров і Тіматі (фото: російські ЗМІ)

"Багатьом артистам дзвонили Тіматі разом із Кадировим і погрожували. Погрожували так, як вони вміють погрожувати. Вони дзвонили і погрожували смертю, вбивством рідних, вони говорили, що ми знайдемо тебе в будь-якій точці світу і поріжемо на хутра. Я це точно знаю. Я знаю двох артистів, яким телефонували. Я не можу сказати, хто це. Але ці артисти не скурвилися і продовжили робити свою справу, а деякі чомусь замовкли. Я зараз не хочу нічого сказати. І я абсолютно впевнена, що в будь-якої людини є право на страх. У людей різне відчуття самозбереження", - поділилася виконавиця.