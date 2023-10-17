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Угрожали смертью и убийством родных: Оля Полякова вспомнила, как Кадыров и Тимати запугивали украинских артистов

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Оля Полякова рассказала, что в начале полномасштабного вторжения многим украинским артистам звонили по телефону Тимати и Кадыров с угрозами смерти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки Дмитрию Гордону.

Кадыров и Тимати угрожали украинским артистам

Журналист спросил у Поляковой, что она думает о Потапе, который во время полномасштабного вторжения сбежал за границу.

Полякова и Потап (фото: YouTube-канал MOZGI)

В ответ звезда заявила, что Потапа могли запугать.

"Потап - великий артист, заслуженный. И тут люди немного ему не простили… То, что он долго был за границей. Хотя у Леши в то время был самый информационный блог в инстаграмме. Он это делал, и он это финансировал. Это были крутые ролики", речи, он очень активно... А потом что-то произошло. И у меня есть подозрение. Что его запугали ..." - отметила она.

По словам знаменитости, некоторым артистам из Украины, имена которых Полякова не назвала, звонили Кадыров и Тимати.

Кадыров и Тимати (фото: российские СМИ)

"Многим артистам звонили Тимати вместе с Кадыровым и угрожали. Угрожали так, как они умеют угрожать. Они звонили и угрожали смертью, убийством родных, они говорили, что мы найдем тебя в любой точке мира и порежем на меха. Я знаю двух артистов, которым звонили. Я не могу сказать, кто это. Но эти артисты не скурвились и продолжили делать свое дело, а некоторые почему-то замолчали. Я сейчас не хочу ничего сказать. И я абсолютно уверена, что у любого человека есть право на страх. У людей разное чувство самосохранения", - поделилась исполнительница.

 

К слову, недавно Оля Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе экс-прокурора и работницы ДБР.

Также мы рассказывали, что сбежавший в Европу шоумен Быстряков теперь называет украинцев "оккупантами".

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КадыровОля ПоляковаТиматизвезды шоу-бизнеса