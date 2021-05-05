В Днепре вывесили огромный флаг со Сталиным: "спасибо деду за победу"
В Днепре на одном из домов неизвестные люди повесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина.
Об этом сообщил Игорь Куликовский на своей Facebook-странице.
"В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили флаг. Короче, х*ень какую-то повесили. Я так понимаю, некоторые договоренности 2014-го с некоторыми слоями (недобитыми (зачеркнуто)) - уже не действуют" - написал автор поста.
Отметим, что на флаге красуется надпись: "спасибо деду за победу".
В Днепре повесили плакат со Сталиным (facebook.com/igor.kulikowskiy)
В комментариях под фото украинцы возмутились данным фактом.
- В Одесі на Молдаванці одного такого вчора оформили. На Колонтаевской задержали мужчину с символикой СССР на одежде. Согласно статье 436-1, ему светит до 5 лет тюрьмы.
- Можемо поїхати захопити вежу..
- А потом обижаются, что у них стоянки горят.
- Весняне загострення.
- Ужас какой.
После этого в комментариях отметили, что полиция прибыла на место и уже сняла флаг со Сталиным.
Флаг со Сталиным сняла полиция (фото: Руслан Мороз)
Как мы ранее сообщали, приговоривший Стерненко к тюрьме судья оказался фанатом Сталина и Ленина.