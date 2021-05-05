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У прикордонній службі відреагували на перебування Басти в Україні

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 16:01
У прикордонній службі відреагували на перебування Басти в Україні Фото: Баста (facebook.com/basta.noggano.nintendo)
Автор: Styler

У Києві помітили раніше забороненого СБУ репера Басту (Василя Вакуленка). Артист встиг осоромитися тим, що його охоронець напав на жителя столиці після питання про окупований Крим. У прикордонній службі ж заявили, що у нього зараз немає заборони на в'їзд в Україну.

Про це повідомляє "Страна".

"Заборона на в'їзд, який діяв щодо даної особи, закінчився восени минулого року, якщо я не помиляюся. На цей час заборони щодо в'їзду йому в Україну правоохоронними органами не визначено", - зазначив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нагадаємо, що у 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування анексованого Росією Криму. Обмеження діяло до 16 вересня 2020 року.

В кінці червня 2021 року у репера заплановані концерти в Києві. Днями його побачили в одному зі столичних ресторанів.

Активіст Сергій Стерненко закликав СБУ заборонити в'їзд Басті в Україну, оскільки він підтримав анексію Криму і навіть вибирав кращу пісню про кримський міст, який окупанти незаконно побудували.

Крім того, Стерненко заявив, що небайдужі громадяни готові дати близько 1000 доларів за інформацію про переміщення і знаходження Басти в Україні.

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