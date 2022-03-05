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Пограничники опубликовали милое видео с четырехлапыми друзьями: "готовы защищать Украину"

Автор: Татьяна Самарук

Украинские пограничницы записали видео с четвероногими друзьями. Они заявили, что готовы вместе с собаками защищать родную землю.

Видео опубликовали на странице Государственной пограничной службы Украины.

В частности, за Украину борются Вооруженные силы, территориальная оборона, местное население и даже животные.

Также женщины, которые служат в Госпогранслужбе записали милое видео с четвероногими защитниками.

"Мы, пограничники, стоит вместе с нашими четвероногими друзьями готовы защищать нашу страну", - отметила одна из сотрудниц.

После этого она воскликнула "Слава Украине!", в ответ раздалось "Героям слава!".

Ранее мы сообщали, что в Херсоне полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на вражеский БТР, который убегал из города.

Также мы писали, что под Харьковом лежат горы разбитой техники оккупантов.

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