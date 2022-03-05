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В Херсоне полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на вражеский БТР, который убегал из города

Новина українською →
Херсон, Суббота 05 марта 2022 12:33
В Херсоне полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на вражеский БТР, который убегал из города Фото: Трофейный БТР-82 в одном из украинских городов (t.me/milinua)
Автор: Светлана Мащенко

На улицы Херсона 5 марта выходит все больше украинцев, которые митингуют против российских оккупантов. Днем по городу пронесся вражеский БТР под украинским флагом. Как выяснилось, Ххерсонский полицейский заскочил на ходу с нашим стягом на технику оккупанта.

Смотрите в материале на видео ниже, как это было.

Отметим, что сначала сообщалось, что митингующим удалось захватить БТР врага, но впоследствии информацию уточнили.

"Как выяснилось на самом деле, это Херсонский полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на вражеский БТР, который убегал из города", - сообщает Суспільне. Херсон.

Отметим, что в Херсоне оккупанты захватили здание ОГА 3 марта.

Напомним, что утром 5 марта на центральной площади Херсона украинцы вышли на митинг против оккупантов.

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