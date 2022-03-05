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Прикордонники опублікували миле відео з чотирилапими друзями: "готові боронити Україну"

Автор: Тетяна Самарук

Українські прикордонниці записали відео з чотирилапими друзями. Вони заявили, що готові разом зі собаками боронити рідну землю.

Відео опублікували на сторінці Державної прикордонної служби України.

Зокрема, за Україну борються Збройні сили, територіальна оборона, місцеве населення та навіть тварини.

Також жінки, які служать у Держприкордонслужбі записали миле відео з чотирилапими захисниками.

"Ми, прикордонниці, разом з нашими чотирилапими друзями готові боронити нашу країну", - зазначила одна з прикордонниць.

Після цього вона вигукнула "Слава Україні!", у відповідь пролунало "Героям слава!".

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста.

Також ми писали, що під Харковом лежать гори розбитої техніки окупантів.

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