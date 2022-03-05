Под Харьковом лежат горы разбитой техники оккупантов (видео)
Военный ВСУ показал горы разбитой техники оккупантов, которая скопилась на окраинах города Харьков.
Видео поделились Вооруженные силы Украины.
"Сейчас покажу, как должен выглядеть российский оккупант на территории Украины... Кто боится этих машин с буквами Z, вот смотрите, они все стоят позади, дальше они ехать пока не собираются", - рассказывает наш боец.
Отметим, что по состоянию на 5 марта враг потерял на территории Украины уже более 10 тысяч личного состава.
Напомним, что по заявлению Алексея Арестовича, по состоянию на утро 5 марта активных действий противник не совершает, но делает отдельные тактические движения.
Ранее мы писали также, что улица в Буче превратилась в "кладбище" для уничтоженной вражеской техники РФ.
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