Пограничники опубликовали милое видео с четырехлапыми друзьями: "готовы защищать Украину"

Украинские пограничницы записали видео с четвероногими друзьями. Они заявили, что готовы вместе с собаками защищать родную землю.

После этого она воскликнула "Слава Украине!", в ответ раздалось "Героям слава!".

"Мы, пограничники, стоит вместе с нашими четвероногими друзьями готовы защищать нашу страну", - отметила одна из сотрудниц.

Также женщины, которые служат в Госпогранслужбе записали милое видео с четвероногими защитниками.

В частности, за Украину борются Вооруженные силы, территориальная оборона, местное население и даже животные.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на вражеский БТР, который убегал из города.

Также мы писали, что под Харьковом лежат горы разбитой техники оккупантов.