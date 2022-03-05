Прикордонники опублікували миле відео з чотирилапими друзями: "готові боронити Україну"

Українські прикордонниці записали відео з чотирилапими друзями. Вони заявили, що готові разом зі собаками боронити рідну землю.

Після цього вона вигукнула "Слава Україні!", у відповідь пролунало "Героям слава!".

"Ми, прикордонниці, разом з нашими чотирилапими друзями готові боронити нашу країну", - зазначила одна з прикордонниць.

Також жінки, які служать у Держприкордонслужбі записали миле відео з чотирилапими захисниками.

Зокрема, за Україну борються Збройні сили, територіальна оборона, місцеве населення та навіть тварини.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста.

Також ми писали, що під Харковом лежать гори розбитої техніки окупантів.