ru
ua

Вот и поговорили: ведущие NewsOne угодили в "Чистилище"


Телеведущих NewsOne назвали также организаторами скандального телемоста

Телеведущие скандального NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик попали в "Чистилище" базы Миротворца за намерение принять участие в анонсированном на 12 июля телемоста между украинским NewsOne и российским "Россия 24". 

Отметим, что пропагандистский российский канал все же провел свой телемост "Надо поговорить" в назначенную дату, правда без участия Украины. После чего известный российский телеведущий Андрей Малахов угодил в Миротворец.

Так, Василия Голованова, который также является генеральным продюссером NewsOne, обвиняют в том, что он является одним из организаторов скандального телемоста. Елена Кирик также попала в чило организаторов.

Кроме всего прочего, ведущим предъявляют организацию антиукраинских программ в информационном поле Украины.

Ведущие NewsOne попали в Миротворец из-за телемоста (скрин: myrotvorets.center)

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, организаторы телемоста обвиняются в попытке госизмены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.

Скрин: facebook.com/LlutsenkoYuri

Пользователи сети бурно отреагировли на данную новость. Впрочем, кое-кто назвал подобные акт "преследованием европейских ценностей", на что получил достойный ответ от комментаторов.

  • Вот ты Вася и допи*делся.
  • Преследование людей за взгляд, не такой как у власти, Свободная Европа.
  • На сегодня, это - Украина, которая защищает свою независимость и территориальную целостность. Защищаем именно европейские ценности.
  • А кто агрессор? Не подскажете, господин с "красным шариком".
  • Как вы себе представляете телемост между СССР и Германией, например в 1943 году?
  • Вот и поговорили...

Ведущие NewsOne попали в Миротворец из-за телемоста (скрин: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал телемост дешевым пиаром перед выборами.

Также мы писали, что украинский телеведущий вслед за грузином Георгием Габунией обматерил президента РФ Владимира Путина.

Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным Суд оставил в силе приговор виновнику ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской
Читать все новости