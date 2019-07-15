Ось і поговорили: ведучі NewsOne потрапили в "Чистилище"

Телеведучі скандального NewsOne Василь Голованов і Олена Кирик потрапили в "Чистилище" бази Миротворця за намір взяти участь у анонсованому на 12 липня телемосту між українським NewsOne і російським "Росія 24".

Зазначимо, що пропагандистський російський канал все ж провів свій телеміст "Треба поговорити" в призначену дату, правда без участі України. Після чого відомий російський телеведучий Андрій Малахов потрапив у Миротворець.

Так, Василя Голованова, який також є генеральним продюсером NewsOne, звинувачують у тому, що він є одним із організаторів скандального телемосту. Олена Кирик також потрапила в чило організаторів.

Крім усього іншого, ведучим пред'являють організацію антиукраїнських програм в інформаційному полі України.

Провідні NewsOne потрапили в Миротворець з-за телемосту (скрін: myrotvorets.center)

За словами генерального прокурора України Юрія Луценка, організатори телемосту звинувачуються в спробі держзради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України.

Скрін: facebook.com/LlutsenkoYuri

Користувачі мережі бурхливо отреагировли на дану новину. Втім, дехто назвав подібні акт "переслідуванням європейських цінностей", на що отримав гідну відповідь від коментаторів.

Ось ти Вася і допи*дівся.

Переслідування людей за погляд, не такий як у влади, Вільна Європа.

На сьогодні, це - Україна, яка захищає свою незалежність і територіальну цілісність. Захищаємо саме європейські цінності.

А хто агресор? Не підкажете, пан з "червоною кулькою".

Як ви собі уявляєте телеміст між СРСР і Німеччиною, наприклад в 1943 році?

Ось і поговорили...

Ведучі NewsOne потрапили в Миротворець через телеміст (скрін: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський назвав телеміст дешевим піаром перед виборами.

Також ми писали, що український телеведучий слідом за грузином Георгієм Габунією обматюкав президента РФ Володимира Путіна.