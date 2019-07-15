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Вот и поговорили: ведущие NewsOne угодили в "Чистилище"

STYLERПерсоны    15.07.2019 - 12:29
Вот и поговорили: ведущие NewsOne угодили в "Чистилище"
Ведущие NewsOne попали в Миротворец из-за телемоста (коллаж: РБК-Украина)

Телеведущих NewsOne назвали также организаторами скандального телемоста

Телеведущие скандального NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик попали в "Чистилище" базы Миротворца за намерение принять участие в анонсированном на 12 июля телемоста между украинским NewsOne и российским "Россия 24". 

Отметим, что пропагандистский российский канал все же провел свой телемост "Надо поговорить" в назначенную дату, правда без участия Украины. После чего известный российский телеведущий Андрей Малахов угодил в Миротворец.

Так, Василия Голованова, который также является генеральным продюссером NewsOne, обвиняют в том, что он является одним из организаторов скандального телемоста. Елена Кирик также попала в чило организаторов.

Кроме всего прочего, ведущим предъявляют организацию антиукраинских программ в информационном поле Украины.

Вот и поговорили: ведущие NewsOne угодили в &quot;Чистилище&quot;

Ведущие NewsOne попали в Миротворец из-за телемоста (скрин: myrotvorets.center)

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, организаторы телемоста обвиняются в попытке госизмены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.

Вот и поговорили: ведущие NewsOne угодили в &quot;Чистилище&quot;

Скрин: facebook.com/LlutsenkoYuri

Пользователи сети бурно отреагировли на данную новость. Впрочем, кое-кто назвал подобные акт "преследованием европейских ценностей", на что получил достойный ответ от комментаторов.

  • Вот ты Вася и допи*делся.
  • Преследование людей за взгляд, не такой как у власти, Свободная Европа.
  • На сегодня, это - Украина, которая защищает свою независимость и территориальную целостность. Защищаем именно европейские ценности.
  • А кто агрессор? Не подскажете, господин с "красным шариком".
  • Как вы себе представляете телемост между СССР и Германией, например в 1943 году?
  • Вот и поговорили...

Вот и поговорили: ведущие NewsOne угодили в &quot;Чистилище&quot;Вот и поговорили: ведущие NewsOne угодили в &quot;Чистилище&quot;Вот и поговорили: ведущие NewsOne угодили в &quot;Чистилище&quot;

Ведущие NewsOne попали в Миротворец из-за телемоста (скрин: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал телемост дешевым пиаром перед выборами.

Также мы писали, что украинский телеведущий вслед за грузином Георгием Габунией обматерил президента РФ Владимира Путина.

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