Вот и поговорили: ведущие NewsOne угодили в "Чистилище"

Телеведущих NewsOne назвали также организаторами скандального телемоста
Телеведущие скандального NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик попали в "Чистилище" базы Миротворца за намерение принять участие в анонсированном на 12 июля телемоста между украинским NewsOne и российским "Россия 24".
Отметим, что пропагандистский российский канал все же провел свой телемост "Надо поговорить" в назначенную дату, правда без участия Украины. После чего известный российский телеведущий Андрей Малахов угодил в Миротворец.
Так, Василия Голованова, который также является генеральным продюссером NewsOne, обвиняют в том, что он является одним из организаторов скандального телемоста. Елена Кирик также попала в чило организаторов.
Кроме всего прочего, ведущим предъявляют организацию антиукраинских программ в информационном поле Украины.
Ведущие NewsOne попали в Миротворец из-за телемоста (скрин: myrotvorets.center)
По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, организаторы телемоста обвиняются в попытке госизмены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.
Скрин: facebook.com/LlutsenkoYuri
Пользователи сети бурно отреагировли на данную новость. Впрочем, кое-кто назвал подобные акт "преследованием европейских ценностей", на что получил достойный ответ от комментаторов.
Ведущие NewsOne попали в Миротворец из-за телемоста (скрин: facebook.com/LlutsenkoYuri)
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал телемост дешевым пиаром перед выборами.
Также мы писали, что украинский телеведущий вслед за грузином Георгием Габунией обматерил президента РФ Владимира Путина.