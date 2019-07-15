Вот и поговорили: ведущие NewsOne угодили в "Чистилище"

Ведущие NewsOne попали в Миротворец из-за телемоста (коллаж: РБК-Украина)

Телеведущих NewsOne назвали также организаторами скандального телемоста

Телеведущие скандального NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик попали в "Чистилище" базы Миротворца за намерение принять участие в анонсированном на 12 июля телемоста между украинским NewsOne и российским "Россия 24".

Отметим, что пропагандистский российский канал все же провел свой телемост "Надо поговорить" в назначенную дату, правда без участия Украины. После чего известный российский телеведущий Андрей Малахов угодил в Миротворец.

Так, Василия Голованова, который также является генеральным продюссером NewsOne, обвиняют в том, что он является одним из организаторов скандального телемоста. Елена Кирик также попала в чило организаторов.

Кроме всего прочего, ведущим предъявляют организацию антиукраинских программ в информационном поле Украины.

Ведущие NewsOne попали в Миротворец из-за телемоста (скрин: myrotvorets.center)

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, организаторы телемоста обвиняются в попытке госизмены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.

Скрин: facebook.com/LlutsenkoYuri

Пользователи сети бурно отреагировли на данную новость. Впрочем, кое-кто назвал подобные акт "преследованием европейских ценностей", на что получил достойный ответ от комментаторов.

Вот ты Вася и допи*делся.

Преследование людей за взгляд, не такой как у власти, Свободная Европа.

На сегодня, это - Украина, которая защищает свою независимость и территориальную целостность. Защищаем именно европейские ценности.

А кто агрессор? Не подскажете, господин с "красным шариком".

Как вы себе представляете телемост между СССР и Германией, например в 1943 году?

Вот и поговорили...

Ведущие NewsOne попали в Миротворец из-за телемоста (скрин: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал телемост дешевым пиаром перед выборами.

Также мы писали, что украинский телеведущий вслед за грузином Георгием Габунией обматерил президента РФ Владимира Путина.