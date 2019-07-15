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Ось і поговорили: ведучі NewsOne потрапили в "Чистилище"

STYLERПерсони    15.07.2019 - 12:29
Ось і поговорили: ведучі NewsOne потрапили в "Чистилище"
Ведучі NewsOne потрапили в Миротворець через телеміст (колаж: РБК-Україна)

Телеведучих NewsOne назвали також організаторами скандального телемосту

Телеведучі скандального NewsOne Василь Голованов і Олена Кирик потрапили в "Чистилище" бази Миротворця за намір взяти участь у анонсованому на 12 липня телемосту між українським NewsOne і російським "Росія 24".

Зазначимо, що пропагандистський російський канал все ж провів свій телеміст "Треба поговорити" в призначену дату, правда без участі України. Після чого відомий російський телеведучий Андрій Малахов потрапив у Миротворець.

Так, Василя Голованова, який також є генеральним продюсером NewsOne, звинувачують у тому, що він є одним із організаторів скандального телемосту. Олена Кирик також потрапила в чило організаторів.

Крім усього іншого, ведучим пред'являють організацію антиукраїнських програм в інформаційному полі України.

Ось і поговорили: ведучі NewsOne потрапили в &quot;Чистилище&quot;

Провідні NewsOne потрапили в Миротворець з-за телемосту (скрін: myrotvorets.center)

За словами генерального прокурора України Юрія Луценка, організатори телемосту звинувачуються в спробі держзради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України.

Ось і поговорили: ведучі NewsOne потрапили в &quot;Чистилище&quot;

Скрін: facebook.com/LlutsenkoYuri

Користувачі мережі бурхливо отреагировли на дану новину. Втім, дехто назвав подібні акт "переслідуванням європейських цінностей", на що отримав гідну відповідь від коментаторів.

  • Ось ти Вася і допи*дівся.
  • Переслідування людей за погляд, не такий як у влади, Вільна Європа.
  • На сьогодні, це - Україна, яка захищає свою незалежність і територіальну цілісність. Захищаємо саме європейські цінності.
  • А хто агресор? Не підкажете, пан з "червоною кулькою".
  • Як ви собі уявляєте телеміст між СРСР і Німеччиною, наприклад в 1943 році?
  • Ось і поговорили...

Ось і поговорили: ведучі NewsOne потрапили в &quot;Чистилище&quot;Ось і поговорили: ведучі NewsOne потрапили в &quot;Чистилище&quot;Ось і поговорили: ведучі NewsOne потрапили в &quot;Чистилище&quot;

Ведучі NewsOne потрапили в Миротворець через телеміст (скрін: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський назвав телеміст дешевим піаром перед виборами.

Також ми писали, що український телеведучий слідом за грузином Георгієм Габунією обматюкав президента РФ Володимира Путіна.

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