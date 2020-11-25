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Такой погоды еще не было: синоптики обновили прогноз на ближайшие дни

Среда 25 ноября 2020 13:19
Такой погоды еще не было: синоптики обновили прогноз на ближайшие дни
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет беспрецедентно теплой в следующие пару дней

Погода в Украине принесет беспрецедентное ноябрьское тепло. В ближайшие дни в некоторых областях антициклон подарит температуры до +12 градусов.

Так, согласно прогнозу Наталки Диденко в Facebook, 26 ноября существенных осадков не будет, разве "на крайнем Севере поляпает или поморосит".

"Температура воздуха в четверг также обещает быть комфортной, несмотря на то, что в этой поре уже должно было ляпать, сыпать, задувать, "минусы" и никаких этих красивенных деревьев, кустов и зеленой травы", - пишет синоптик.

Днем температура +4+8 градусов, а в Крыму до +10 градусов. На Востоке Украины будет холоднее, +2+4 градуса.

В Киеве 26-27 ноября будет преимущественно сухо и довольно тепло. В течение дня где-то около +5 градусов. Но на выходные придут появятся осадки и похолодает. Возможен дождь, снег и все это с ветром.

А вот синоптики Украинского гидрометцентра на картах погоды 26 и 27 ноября осадков не видят, и прогнозируют на пятницу на Юге до +12 тепла.

Такой погоды еще не было: синоптики обновили прогноз на ближайшие дниТакой погоды еще не было: синоптики обновили прогноз на ближайшие дни

Погода в Украине 26 и 27 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что украинские Карпаты засыпало снегом. Спасатели показали невероятной красоты видео с заснеженных склонов горы Поп Иван.

Также синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине до конца ноября.

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