ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Такої погоди ще не було: синоптики оновили прогноз на найближчі дні

Середа 25 листопада 2020 13:19
Такої погоди ще не було: синоптики оновили прогноз на найближчі дні
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде безпрецедентно теплою в наступні пару днів

Погода в Україні принесе безпрецедентне листопадове тепло. У найближчі дні в деяких областях антициклон подарує температури до +12 градусів.

Так, згідно з прогнозом Наталки Діденко в Facebook, 26 листопада істотних опадів не буде, хіба "на крайній Півночі поляпає або помжичить".

"Температура повітря у четвер також обіцяє бути комфортною, зважаючи на те, що о цій порі вже мало б ляпати, сипати, задувати, "мінуси" і ніяких оцих красивенних дерев, кущів і зеленої трави", - пише синоптик.

Вдень температура +4+8 градусів, а в Криму до +10 градусів. На Сході України буде холодніше, +2+4 градуси.

У Києві 26-27 листопада буде переважно сухо і досить тепло. Протягом дня десь близько +5 градусів. Але на вихідні прийдуть опади і похолодає. Можливий дощ, сніг і все це з вітром.

А ось синоптики Українського гідрометцентру на картах погоди 26 і 27 листопада опадів не бачать, і прогнозують на п'ятницю на Півдні до +12 тепла.

Такої погоди ще не було: синоптики оновили прогноз на найближчі дніТакої погоди ще не було: синоптики оновили прогноз на найближчі дні

Погода в Україні 26 і 27 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що українські Карпати засипало снігом. Рятувальники показали неймовірної краси відео з засніжених схилів гори Піп Іван.

Також синоптики розповіли, що буде з погодою в Україні до кінця листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Погода

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся