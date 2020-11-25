Такої погоди ще не було: синоптики оновили прогноз на найближчі дні

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні буде безпрецедентно теплою в наступні пару днів

Погода в Україні принесе безпрецедентне листопадове тепло. У найближчі дні в деяких областях антициклон подарує температури до +12 градусів.

Так, згідно з прогнозом Наталки Діденко в Facebook, 26 листопада істотних опадів не буде, хіба "на крайній Півночі поляпає або помжичить".

"Температура повітря у четвер також обіцяє бути комфортною, зважаючи на те, що о цій порі вже мало б ляпати, сипати, задувати, "мінуси" і ніяких оцих красивенних дерев, кущів і зеленої трави", - пише синоптик.

Вдень температура +4+8 градусів, а в Криму до +10 градусів. На Сході України буде холодніше, +2+4 градуси.

У Києві 26-27 листопада буде переважно сухо і досить тепло. Протягом дня десь близько +5 градусів. Але на вихідні прийдуть опади і похолодає. Можливий дощ, сніг і все це з вітром.

А ось синоптики Українського гідрометцентру на картах погоди 26 і 27 листопада опадів не бачать, і прогнозують на п'ятницю на Півдні до +12 тепла.

Погода в Україні 26 і 27 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що українські Карпати засипало снігом. Рятувальники показали неймовірної краси відео з засніжених схилів гори Піп Іван.

Також синоптики розповіли, що буде з погодою в Україні до кінця листопада.