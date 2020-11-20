В Украине резко поменяется погода: прогноз до конца ноября

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине порадует маленьким "островком тепла"

Погода в Украине скоро сильно изменится. В страну под конец ноября придет потепление. Синоптики порадовали новым прогнозом, судя по которому, мы снова спрячем пуховики в шкаф и вернемся к теплым курткам и пальто.

Но период потепления будет не очень долгим, скоро снова доведется одеваться - считают синоптики ресурса Gismeteo.

Исходя из прогноза синоптиков на 10 дней для Киева, теплеть начнет уже в понедельник, 23 ноября. Днем +5+7 градусов, ночью +1+4. Но неделя в столице будет с осадками.

Во Львове потеплеет до +5+8 во вторник, 24 числа, ночных морозов тоже не будет. В Харькове пик потепления до +6+8 придется на 26-29 ноября. А в Одессе +7+11 градусов будет 24-28 числа.

Впрочем, к концу месяца столбики термометров по всей стране снова пойдут вниз.

Ниже смотрите прогноз погоды на 10 дней для Киева, Харькова, Одессы и Львова.

Погода в Киеве на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Погода во Львове на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Погода в Одессе на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Погода в Харькове на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Тем временем в сети появилось яркое видео заснеженных Карпат, на котором показали фантастический вид с горы Поп Иван.

А вот народные синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца года. Они прогнозируют морозы и оттепели, а Новый год скорее всего будет без снега.

Также метеорологи рассказали, какой будет погода в Киеве этой зимой. Специалисты считают, что от синоптической ситуации следует ждать сюрпризов.