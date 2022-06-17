Погодные карусели: синоптики предупредили о резких перепадах температуры

В Украину придет антициклон, который принесет существенные изменения погоды. По словам синоптика Наталки Диденко, в ближайшие сутки во время осадков атмосферное давление будет падать, а завтра снова начнет подниматься.

"В субботу умеренное тепло еще порадует термосистему наших организмов, а вот в воскресенье-понедельник в Украину вернется жара. Чтоб уже во вторник снова бахнуть на западе и севере градусы вниз на 4-7 градусов", - предупредила синоптик.

В субботу, 18 июня, ожидается умеренно теплая погода с комфортными градусами - от +20 до +27. Дожди и грозы более вероятны на Левобережье, при грозах - возможны шквалы. На Правобережье - будет сухо.

Карта погоды в Украине на субботу, 18 июня

В Киеве в субботу ожидается максимально до +25 градусов. Дождь, местами с грозой, в столице пройдут уже сегодня вечером и осадки возможны до утра субботы. Но после обеда в Киеве снова станет сухо.

"В Киев уже идет дождь. При подходе атмосферного фронта может сильнее рвануть ветер или громыхать гроза - прикройте окна, чтобы не было сквозняков, не пугайтесь грома. Завтра в столице - остатки дождя и тепло, в воскресенье - солнце и жара", - сообщила Диденко.

Карта погоды

В воскресенье-понедельник вернется жара, ожидается до +30 +32 градусов. А во вторник уже снова существенно похолодает.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 20 июня

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в воскресенье температура воздуха поднимется в большинстве областей до +30 градусов и будет сухо.

А в понедельник на Украину обрушится жара до +32 +34 градусов.

Но уже со вторника в большинство областей снова придет прохладная погода и температура воздуха снова опустится до +24 +27 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 22 июня