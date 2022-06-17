Погодні каруселі: синоптики попередили про різкі перепади температури

В Україну прийде антициклон, який принесе суттєві зміни погоди. За словами синоптика Наталки Діденко, найближчої доби під час опадів атмосферний тиск падатиме, а завтра знову почне підніматися.

"У суботу помірне тепло ще потішить термосистему наших організмів, а от у неділю-понеділок в Україну повернеться спека. Щоб вже у вівторок знову бахнути на заході та півночі градуси вниз на 4-7 градусів", - попередила синоптик.

У суботу, 18 червня, очікується помірно тепла погода з комфортними градусами - від +20 до +27. Дощі та грози більш вірогідні на Лівобережжі, при грозах - можливі шквали. На Правобережжі - буде сухо.

Карта погоди в Україні на суботу, 18 червня

У Києві в суботу очікується максимально до + 25 градусів. Дощ, місцями з грозою, в столиці пройдуть вже сьогодні ввечері й опади можливі до ранку суботи. Але після обіду в Києві знову стане сухо.

"До Києва вже йде дощ. При підході атмосферного фронту може сильніше рвонути вітер або грюкати гроза - прикрийте вікна, щоб не було протягів, не лякайтеся грому. Завтра в столиці - залишки дощу і тепло, в неділю - сонце і спека", - повідомила Діденко.

Карта погоди

У неділю-понеділок повернеться спека, очікується до +30 +32 градусів. А у вівторок вже знову істотно похолодає.

Карта погоди в Україні на неділю, 20 Червня

За прогнозом Українського гідрометцентру, в неділю температура повітря підніметься в більшості областей до + 30 градусів і буде сухо.

А в понеділок на Україну обрушиться спека до +32 + 34 градусів.

Але вже з вівторка в більшість областей знову прийде прохолодна погода і температура повітря знову опуститься до + 24 + 27 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 22 червня