Объявлено штормовое предупреждение: Украину накроют мощные ливни с грозами

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Дожди 22 июля пройдут на большей части Украины

Погода в Украине в понедельник, 22 июля, будет дождливая, осадки обойдут стороной только восточные и южные области. Локальные ливни и грозы ожидаются на Западе, в Житомирской и Винницкой областях.Такой прогноз дала известный синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

Жителей столицы также ждет дождливая погода в понедельник. Температура воздуха в Киеве днем составит около +26... +28 градусов, ночью ожидается +16... +18 градусов.

Сила ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Карта погоды на 22 июля в Украине (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Температура воздуха в дневное время в среднем по Украине составит от +24 до +29 градусов, на Юге будет жара вплоть до +33 градусов.

В темное время суток столбики термометров будут колебаться в пределах +13... +18 градусов.

Из-за мощных ливней и грозы 22 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение, отмечается на сайте Gismeteo.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как советуют специалисты, во время грозы существуют риски возможного появления шаровой молнии, поэтому лучше не держать окна и двери открытыми и поменьше пользоваться электроприборами.

Если вы находитесь на природе, то лучше укрыться от молний на участке с низкорослыми деревьями и ни в коем случае не рекомендуется находиться под высокими деревьями (соснами, дубами, тополями).

Метеокарта на 22 июля (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, уже со вторника, 23 июля, в Украине существенно похолодает. На севере, включая Киев, температура воздуха снизится до +20... +23 градусов.

Добавим, что недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.