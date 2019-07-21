Синоптики дали прогноз погоды на неделю

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

22-26 июля в Украине ожидаются дожди

Погода в Украине 22-26 июля ожидается дождливой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине 22 июля

В понедельник, 22 июля, осадков не ожидается лишь в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Днем завтра ожидается до +32 градусов тепла, ночью минимальная температура составит +13.

Погода в Украине 23 июля

Во вторник, 23 июля, практически по всей Украине дожди, сухо будет лишь в Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областях. Днем воздух прогреется до +29, ночью температура опустится до +12.

Погода в Украине 24 июля

В среду, 24 июля, сухо будет лишь на западе, во всех остальных областях - дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов, минимальная температура составит +21. Ночью температура от +12.

Погода в Украине 25 июля

В четверг, 25 июля, дожди обойдут лишь Киев, Чернигов и Одессу, во всех остальных регионах ожидаются грозы. Температура воздуха днем - от +23 до +28, ночью температура опустится до +12.

Погода в Украине 26 июля

В пятницу, 26 июля, в Украине ожидаются дожди практически по всей территории страны, сухо будет лишь на юге и в Крыму. Дневная температура воздуха составит от +23 до +28, теплее всего на юге, ночью температура воздуха местами опустится до +12.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптика Наталки Диденко, в Украину идет новый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и похолодание.