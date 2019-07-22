Погодні гойдалки та вітер: синоптики приголомшили прогнозом на найближчі дні

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок очікується нестабільна і несприятлива

Погода в Україні знову перестане радувати теплом і яскравим літнім сонцем жителів країни. У кількох областях очікується погіршення погодних умов, а дощі будуть чергуватися з сонцем. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що на заході України буде прохолодніше, а от на півдні і сході температура досягне +30 градусів.

"У вівторок, 23 липня, в Україні очікується чудова погода – з літніми дощами, комфортним теплом і свіжим північно-західним вітром. Короткочасні дощі чергуватимуться з сонцем. Найменше опади ймовірні на сході України. Температура повітря трохи знизиться. У вівторок очікується +22 +26 градусів, на Заході +18 +24 градуси, на Півдні та Сході +26 +29 градусів, місцями до +30 градусів", - попередила Наталка Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У Києві у вівторок, 23 липня, можливі незначні дощі з грозами і сонце. Вдень повітря прогріється до +24 +26 градусів.

"У Києві 23 липня істотні опади – навряд, сонце плюс періодичні незначні дощі, місцями з грозами. У найближчу ніч очікується +15 +18 градусів, удень у вівторок температура повітря подарує комфорт у вигляді +24 +26 градусів", - додала синоптик.

Згідно з прогнозом погоди від Українського гідрометцентру на 23 липня, дощі з грозами охоплять частину західних областей – Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівці та Вінницю. Також грози пройдуть на півдні і в більшості областей на сході України.

Погода в Україні 23 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні оголошено штормове попередження і потужні зливи з грозами накриють більшу частину країни.

А також розповідали про те, що синоптик зробила екстрене попередження про погоду в Україні на початку робочого тижня.