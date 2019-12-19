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Погодная карусель: синоптики анонсировали ухудшение во всех регионах

STYLERЖизнь    19.12.2019 - 14:35
Погодная карусель: синоптики анонсировали ухудшение во всех регионах
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине принесет резкое похолодание и дожди

Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, ожидается сухая и солнечная, однако температура воздуха резко опустится. Также ожидается сильный ветер в нескольких областях. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в Украину придет небольшое похолодание, которое продлится всего пару дней. На выходных в стране снова потеплеет, но стоит приготовиться к дождям.

"Николай пришел в Украину с пеньем птиц и мяуканьем котов, несколько дезориентированными мартовским теплом. И вчера, и позавчера наблюдались климатические рекорды, то есть, температура воздуха превышала многолетние данные наблюдений для этих дат. Завтра, 20-го декабря, в Украине ожидается небольшое (и временное) похолодание. В течении дня ожидается +2 +7 градусов, на юге и западе будет теплее, +5 +10 градусов. Снова в Украине будет преобладать сухая погода – антициклон", - написала синоптик и предупредила, что в западных областях возможен сильный юго-восточный ветер.

Погодная карусель: синоптики анонсировали ухудшение во всех регионах

Карта погоды

В Киеве 20 декабря тоже похолодает. По прогнозу синоптика, в столице будет без осадков, днем до +5 градусов.

Диденко добавила, что на выходных в Украине потеплеет, но ожидаются сильные дожди почти во всех регионах.

"21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут неплохие дожди", - добавила она.

А вот Украинский гидрометцентр прогнозирует на начало следующей недели не только сильные дожди, но и существенное понижение температуры воздуха. Ожидается от +3 до +5 градусов в большинстве областей страны, на юге от +7 до +10 градусов.

Погодная карусель: синоптики анонсировали ухудшение во всех регионах

Карта погоды в Украине

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