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Погодна карусель: синоптики анонсували погіршення у всіх регіонах

STYLERЖиття    19.12.2019 - 14:35
Погодна карусель: синоптики анонсували погіршення у всіх регіонах
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні принесе різке похолодання і дощі

Погода в Україні у п'ятницю, 20 грудня, очікується суха і сонячна, однак температура повітря різко знизиться. Також очікується сильний вітер в декількох областях. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що в Україну прийде невелике похолодання, яке триватиме всього пару днів. На вихідних у країні знову потеплішає, але варто приготуватися до дощів.

"Миколай прийшов в Україну з цвіріньканням птахів і нявканням котів, якы дещо дезорієнтовані березневим теплом. І вчора, і позавчора спостерігалися кліматичні рекорди, тобто, температура повітря перевищувала багаторічні дані спостережень для цих дат. Завтра, 20-го грудня, в Україні очікується невелике (і тимчасове) похолодання. Протягом дня очікується +2 +7 градусів, на півдні і заході буде тепліше, +5 +10 градусів. Знову в Україні буде переважати суха погода – антициклон", - написала синоптик і попередила, що в західних областях можливий сильний південно-східний вітер.

Погодна карусель: синоптики анонсували погіршення у всіх регіонах

Карта погоди

У Києві 20 грудня теж похолодає. За прогнозом синоптика, в столиці буде без опадів, вдень до +5 градусів.

Діденко додала, що на вихідних в Україні потеплішає, але очікуються сильні дощі майже у всіх регіонах.

"21-22 грудня в Україні знову почне теплішати, а 23-24 грудня пройдуть непогані дощі", - додала вона.

А ось Український гідрометцентр прогнозує на початок наступного тижня не тільки сильні дощі, але і суттєве зниження температури повітря. Очікується від +3 до +5 градусів у більшості областей країни, на півдні-від +7 до +10 градусів.

Погодна карусель: синоптики анонсували погіршення у всіх регіонах

Карта погоди в Україні

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