Погода заставит провести выходные дома: на кого обрушится град и ливень

Погода в Украине на выходных 25-26 мая будет не самой благоприятной, хотя температура воздуха обещает быть стабильной. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в соцсети Facebook.

В течение дня 25 мая ожидается +20 +26 градусов, на Западе +16 +22 градуса. Дожди с грозами остаются приоритетными. Во время гроз вероятен град. Прояснения ожидаются в воскресенье, 26 мая.

В Киеве 25 мая ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, возможен град. 26 мая прогнозируется небольшой дождь с грозой. Температура воздуха в столице будет достигать +23 +25 градусов.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Лучший суточный период на эти два дня в столице - раннее утро в воскресенье: солнце, ясное небо, свежесть и цветущая красота", - рассказала Диденко.

Также эксперт напомнила, что стоит подготовить зонты, а в случае вылазки на природу - подумать о мерах предосторожности. Кроме того, синоптик предупреждает о том, что атмосферное давление будет прыгать, а потому стоит запастись таблетками.

Напомним, что ураган со смерчем, который пронесся страной, удалось зафиксировать на видео жителям Украины из разных областей.

Ранее сообщалось, что по селу в Черновицкой обасти пронесся мощный смерч, который вырывал деревья с корнями. Очевидцы сняли на видео уникальное природное явление.

Напомним, мы писали, что Каменское Днепропетровской области сильно пострадало от ливня. Улицы города превратились в реки - автомобили были по фары погружены в воду.