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Погода на выходных принесет в Украину тотальное солнце и всеобъемлющее тепло

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Суббота 11 сентября 2021 06:32
Погода на выходных принесет в Украину тотальное солнце и всеобъемлющее тепло Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет теплая и солнечная
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине на выходных, 11 и 12 сентября, порадует теплом и солнцем, а также отсутствием осадков. Идиллию "бабьего лета" уже в начале следующей недели подмочат грозовые дожди в ряде регионов, но в целом температура воздуха останется комфортной.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко на странице в Facebook.

Также эксперт предупредила, что уже через неделю ситуация с погодой может кардинально измениться - значительно похолодает и затянут "противные осенние дожди".

А вот в эту субботу, 11 сентября, прогнозируется совсем другая синоптическая картина: "тотальное солнце и всеобъемлющее тепло".

Так, столбики термометров в среднем по стране поднимутся до +22... +26 градусов.

Как объясняют в Укргидрометцентре, за приятные погодные условия в этот уик-энд "отвечает" поле высокого атмосферного давления.

Видео: какая погода будет в Украине на выходных 11-12 сентября

А вот с понедельника, 13 сентября, синоптическая ситуация начнет меняться: снизится давление, станет больше облачности. Кроме того, в западных регионах, Винницкой, Житомирской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Украину возвращается похолодание и дожди, а также назвали дату изменения погоды.

Добавим, что появился прогноз погоды в Украине на октябрь, в котором синоптики рассказали о холоде и первом снеге.

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