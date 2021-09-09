В Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа дата

Погода в Украине вскоре изменится с возвращением в страну мощных дождей с грозами и шквалами. Синоптики рассказали, когда в стране завершится сухое бабье лето.

Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, первые грозы "замаячат" с юга уже в воскресенье, 12 сентября. 13-го августа дожди и грозы ожидаются на западе и юге, а 14-го числа грозы, шквалы уже по всей стране.

Вместе с атмосферным фронтом придет и похолодание - температура снизится на несколько градусов.

Какая погода будет завтра?

По данным Наталки Диденко, 10 августа бабье лето будет в самом разгаре. Температура +20+26 по стране, осадки не предвидятся.

В Киеве +22+25, ясно, солнечно, без дождей.

Прогноз погоды с 10 по 14 сентября

Судя по картам синоптиков, с 10 по 12 сентября в Украине будет тепло и солнечно, температура +23+27 градусов. 12-го числа "первая ласточка" грозы прорвется с Крыма.

13 августа дожди на части юга и в западных областях. Температура будет все еще высокой, +21+27 градусов.

Во вторник, 14 августа осадки накроют всю страну, ветер усилится до порывистого, 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине, прогноз с 10 по 14 сентября (meteo.gov.ua)