В Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа дата
Погода в Украине вскоре изменится с возвращением в страну мощных дождей с грозами и шквалами. Синоптики рассказали, когда в стране завершится сухое бабье лето.
Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.
Согласно данным Украинского гидрометцентра, первые грозы "замаячат" с юга уже в воскресенье, 12 сентября. 13-го августа дожди и грозы ожидаются на западе и юге, а 14-го числа грозы, шквалы уже по всей стране.
Вместе с атмосферным фронтом придет и похолодание - температура снизится на несколько градусов.
Какая погода будет завтра?
По данным Наталки Диденко, 10 августа бабье лето будет в самом разгаре. Температура +20+26 по стране, осадки не предвидятся.
В Киеве +22+25, ясно, солнечно, без дождей.
Прогноз погоды с 10 по 14 сентября
Судя по картам синоптиков, с 10 по 12 сентября в Украине будет тепло и солнечно, температура +23+27 градусов. 12-го числа "первая ласточка" грозы прорвется с Крыма.
13 августа дожди на части юга и в западных областях. Температура будет все еще высокой, +21+27 градусов.
Во вторник, 14 августа осадки накроют всю страну, ветер усилится до порывистого, 7-12 метров в секунду.
Погода в Украине, прогноз с 10 по 14 сентября (meteo.gov.ua)
Ранее синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине зимой 2021-2022, предупредив о снежных буранах.