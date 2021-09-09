ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа дата

Новина українською →
Четверг 09 сентября 2021 20:00
В Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа дата Фото: Погода в Украине принесет мощные грозы и дожди (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре изменится с возвращением в страну мощных дождей с грозами и шквалами. Синоптики рассказали, когда в стране завершится сухое бабье лето.

Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, первые грозы "замаячат" с юга уже в воскресенье, 12 сентября. 13-го августа дожди и грозы ожидаются на западе и юге, а 14-го числа грозы, шквалы уже по всей стране.

Вместе с атмосферным фронтом придет и похолодание - температура снизится на несколько градусов.

Какая погода будет завтра?

По данным Наталки Диденко, 10 августа бабье лето будет в самом разгаре. Температура +20+26 по стране, осадки не предвидятся.

В Киеве +22+25, ясно, солнечно, без дождей.

Прогноз погоды с 10 по 14 сентября

Судя по картам синоптиков, с 10 по 12 сентября в Украине будет тепло и солнечно, температура +23+27 градусов. 12-го числа "первая ласточка" грозы прорвется с Крыма.

13 августа дожди на части юга и в западных областях. Температура будет все еще высокой, +21+27 градусов.

Во вторник, 14 августа осадки накроют всю страну, ветер усилится до порывистого, 7-12 метров в секунду.

В Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа датаВ Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа датаВ Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа датаВ Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа датаВ Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа дата

Погода в Украине, прогноз с 10 по 14 сентября (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине зимой 2021-2022, предупредив о снежных буранах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Праздник 9 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 9 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины