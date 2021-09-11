Погода на вихідних принесе в Україну тотальне сонце та всеохопне тепло
Погода в Україні на вихідних, 11 і 12 вересня, порадує теплом і сонцем, а також відсутністю опадів. Ідилію "бабиного літа" вже на початку наступного тижня підмочать грозові дощі в ряді регіонів, але в цілому температура повітря залишиться комфортною.
Про це йдеться в прогнозі синоптика Наталки Діденко на сторінці в Facebook.
Також експерт попередила, що вже через тиждень ситуація з погодою може кардинально змінитися - значно похолодає і затягнуть "противні осінні дощі".
А ось цієї суботи, 11 вересня, прогнозується зовсім інша синоптична картина: "тотальне сонце та всеохопне тепло".
Так, стовпчики термометрів в середньому по країні піднімуться до +22... +26 градусів.
Як пояснюють в Укргідрометцентрі, за приємні погодні умови в цей вік-енд "відповідає" поле високого атмосферного тиску.
Відео: яка погода буде в Україні на вихідних 11-12 вересня
А ось з понеділка, 13 вересня, синоптична ситуація почне змінюватися: знизиться тиск, стане більше хмарності. Крім того, у західних регіонах, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в Україну повертається похолодання і дощі, а також назвали дату зміни погоди.
Додамо, що з'явився прогноз погоди в Україні на жовтень, в якому синоптики розповіли про холод і перший сніг.