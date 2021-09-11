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Погода на вихідних принесе в Україну тотальне сонце та всеохопне тепло

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Субота 11 вересня 2021 06:32
Погода на вихідних принесе в Україну тотальне сонце та всеохопне тепло Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде тепла і сонячна
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні на вихідних, 11 і 12 вересня, порадує теплом і сонцем, а також відсутністю опадів. Ідилію "бабиного літа" вже на початку наступного тижня підмочать грозові дощі в ряді регіонів, але в цілому температура повітря залишиться комфортною.

Про це йдеться в прогнозі синоптика Наталки Діденко на сторінці в Facebook.

Також експерт попередила, що вже через тиждень ситуація з погодою може кардинально змінитися - значно похолодає і затягнуть "противні осінні дощі".

А ось цієї суботи, 11 вересня, прогнозується зовсім інша синоптична картина: "тотальне сонце та всеохопне тепло".

Так, стовпчики термометрів в середньому по країні піднімуться до +22... +26 градусів.

Як пояснюють в Укргідрометцентрі, за приємні погодні умови в цей вік-енд "відповідає" поле високого атмосферного тиску.

Відео: яка погода буде в Україні на вихідних 11-12 вересня

А ось з понеділка, 13 вересня, синоптична ситуація почне змінюватися: знизиться тиск, стане більше хмарності. Крім того, у західних регіонах, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в Україну повертається похолодання і дощі, а також назвали дату зміни погоди.

Додамо, що з'явився прогноз погоди в Україні на жовтень, в якому синоптики розповіли про холод і перший сніг.

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