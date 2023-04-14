Погода на Великдень 2023: синоптики зробили попередження про негоду

Погода в Україні на Великдень цього року буде похмурою, прохолодною і в більшості областей пройде дощ. Також у кількох областях очікуються грози.

Яка погода буде у різних областях України на Великдень – читайте у матеріалі нижче.

В Україну йде антициклон

У святкові дні, 15-16 квітня, погоду в Україні визначатиме антициклон із півночі. Очікується зниження температури як у денний час, так і вночі. Ще антициклон принесе із собою опади, подекуди - дуже сильні.

Погода на сході України

За прогнозом Українського гідрометцентру, у східних областях вночі очікується від +1 до +6 градусів, вдень повітря прогріється до +11+13 градусів. Очікується невелика хмарність та невелике посилення вітру, до 7-12 м/с. Опади на Великдень не прогнозуються.

Погода на півдні України

Південна частина країни в Великодню неділю опиниться в зоні впливу антициклону. Нічна температура коливатиметься в межах +6+8 градусів. Вдень повітря прогріється до +14+17 градусів. Можливий вітер, до 7-12 м/с.

Сильний дощ із грозою пройде в Одесі, у Миколаївській та Запорізькій областях очікується невеликий дощ. У Криму буде сухо, але похмуро, вдень повітря прогріється до +18 градусів.

Погода на півночі України

У північній частині країни невеликий дощ, вдень буде хмарно, але без істотних опадів. Нічна температура становитиме +4+6 градусів, вдень прогріється до +11+13 градусів. Очікується посилення вітру до 7-12 м/с.

Погода на заході України

Західні області на Великдень накриє сильними дощами та грозами. Вночі очікується від +3 до +7 градусів, вдень потеплішає до +13+15 градусів, на Закарпатті - до +17 градусів.

На Волині вдень пройдуть короткочасні дощі, у Львові, Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську та Ужгороді – можливі зливи із грозами. Також прогнозується вітер до 7-12 м/с.

Погода в центральній частині України

У центрі країни синоптики прогнозують невеликі дощі - вночі та вдень. Очікується посилення вітру до 7-12 м/с.

Нічна температура коливатиметься від +6 до +11 градусів, вдень повітря прогріється до +12+14 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 16 квітня

Погода на Великдень у Києві

У столиці сильний дощ розпочнеться вночі, але до ранку він припиниться. Вдень очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нічна температура у Києві становитиме +6+8 градусів, вдень прогріється до +12+14 градусів. Надвечір вітер стихне.

Карти погоди у Києві на неділю, 16 квітня